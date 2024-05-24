شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: قرارات "العدل الدولية" انتصارا للرؤية المصرية المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل قرارات محكمة العدل الدولية التى أصدرتها اليوم وأمرت فيها، إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، كما طالب إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، وأمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكرى على رفح الفلسطيني انتصارا لصمود شعبنا الفلسطينى البطل وللرؤية المصرية المتكاملة التى طرحتها على مدار الشهور الماضية وآخرها رفضها اقتحام إسرائيل رفح الفلسطينية والاستيلاء على معبر رفح ورفع علمها.

وأضاف الشهابى، أن قرارات محكمة العدل الدولية تعد انتصارا أيضا لدولة جنوب إفريقيا وموقفها المبدئي المتفق مع القانون الدولي والقانون الدولى الإنساني والتى رفعت دعواها أمامها متهمة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتى انضمت لها الدولة المصرية بعد رفضها منح شرعية لاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلى معبر رفح الفلسطينى برفضها التنسيق معها.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن قرارات المحكمة ملزمة للكافة ولكنها لا تملك القدرة التنفيذية على تنفيذها، داعيا مجلس الأمن الدولى لإجبار إسرائيل على تنفيذها أو استخدام الفصل السابع من ميثاقه واستخدام القوة لتنفيذها .

ولفت الشهابى إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية وضعت الإدارة الأمريكية فى مأزق شديد، التى تفرض عليها عدم استخدام الفيتو ضدها عند عرضها على مجلس الأمن الدولى، وذلك لأنها أعلنت من قبل عدم موافقتها على اقتحام إسرائيل مدينة رفح والاستيلاء على معبرها، مؤكدا أن قرارات المحكمة ستشجع دول كثيرة على الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة مثلما فعلت إسبانيا وأيرلندا والنرويج.