«الصحة العالمية»: العالم يعاني من مشكلة تعايش نقص التغذية مع زيادة الوزن والسمنة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أصدرته اليوم الجمعة في جنيف، إن العالم أمام مشكلة ضخمة ومعقدة تتمثل في العبء المزدوج لسوء التغذية حيث يتعايش نقص التغذية مع زيادة الوزن والسمنة.

وبين التقرير، أن أكثر من مليار شخص تبلغ أعمارهم خمس سنوات فما فوق كانوا يعانون من السمنة في عام 2022 في حين كان أكثر من نصف مليار شخص يعانون من نقص الوزن، كما كان سوء التغذية بين الأطفال ملفتا للنظر أيضا حيث يعاني 148 مليون طفل دون سن الخامسة من التقزم (أقصر جداً بالنسبة للعمر) ويعاني 45 مليون طفل من الهزال (نحيف للغاية بالنسبة للطول) و37 مليون طفل يعانون من زيادة الوزن.

من جهة أخرى، أكد التقرير أن الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطانات ومرض الإنسداد الرئوي ومرض الزهايمر وغيره من أمراض الخرف والسكري تظل هي القاتل الأول.

وأوضح التقرير أن هذه كانت من أكبر الأمراض القاتلة قبل جائحة كوفيد 19 (كورونا) وكانت مسؤولة عن 74% من جميع الوفيات في عام 2018، وفي عام 2019 حتى أثناء الجائحة ظلت الأمراض غير السارية تمثل 78% من الوفيات غير المرتبطة بكوفيد- 19.

وأشار التقرير إلى أن جائحة كوفيد-19، عكست اتجاه الزيادة المطردة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة ومتوسط العمر المتوقع الصحي عند الولادة، وأن وباء كورونا قضى على ما يقرب من عقد من التقدم في تحسين متوسط العمر المتوقع في غضون عامين فقط.

وأفاد التقرير أن متوسط العمر المتوقع انخفض بين عامي 2019 و2021 على مستوى العالم بمقدار 1.8 سنة ليصل الى 71.4 سنة (بالعودة إلى مستوى عام 2012) وبالمثل انخفض متوسط العمر المتوقع الصحي على مستوى العالم بمقدار 1.5 سنة ليصل الى 61.9 سنة في عام 2021 (يعود إلى مستوى عام 2012 ).

وأشار التقرير الى أن فيروس كورونا برز بسرعة كسبب رئيس للوفاة حيث احتل المرتبة الثالثة من حيث أعلى سبب للوفاة على مستوى العالم في عام 2020 والثاني في عام 2021 إذ فقد ما يقرب من 13 مليون شخص أرواحهم خلال هذه الفترة.