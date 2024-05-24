سمير فرج: قرار العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح جيد ولكن إسرائيل لن تنفذ

ياسر رشاد - القاهرة - قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن قرار وقف الهجوم على رفح، هو قرار إيجابي إلى حدٍ ما، مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية لا بد أن يسلك الطريق إلى مجلس الأمن للموافقة عليه، وفي هذه الحالة سوف يصعب على أمريكا عمل فيتو على القرار.

وأضاف المفكر الاستراتيجي، رغم أن القرار جاء بوقف القتال في رفح فقط وليس في غزة بالكامل، إلا أنه قرار مُرضي.

وتوقع اللواء سمير فرج، بأن إسرائيل لن تنفذ القرار، خصوصًا أن نتنياهو عقد الآن اجتماع لمناقشة ما حدث في العدل الدولية لرفض القرار، متمنيا أن تنجح العدل الدولية في وقف الهجوم على رفح.

على إسرائيل فتح معبر رفح ووقف عملياتها العسكرية

وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، أنه على إسرائيل المحافظة على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وتقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر، مشددا على ضرورة تنفيذ الأوامر التي أصدرتها سابقا.

وقال رئيس المحكمة، إنه على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح، مضيفا: للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل ضمان وصول المحققين إلى غزة دون عوائق.

وأشار إلى أن المحكمة تؤكد ضرورة تنفيذ الأوامر التي أصدرتها سابقا، ودعا إلى إطلاق سراح الأسرى فورا ودون شروط .



