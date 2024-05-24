شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد شبانة: سياسة الكذب والتضليل لـ CNN باتت مكشوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، إن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية هو الأكثر وضوحا بالعالم كله، وأن الجهود المضنية والوساطة التى تقوم بها الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب الغاشمة على غزة منذ أكتوبر الماضى لا تحتاج إلى توضيح أو تأكيد، مؤكدا أن سياسة التضليل التى ينتهجها الإعلام الأمريكي الآن كقناة الـ CNN وغيرها باتت مكشوفة وهى محاولة لإنقاذ الشكل العام للسياسة الأمريكية التى خسرت الثقة فيها بوقوفها إلى جوار الباطل لذلك أصبح الكذب ونشر الأخبار المغلوطة هو الحل الأخير.

وأضاف شبانة في تصريحات له، أن تغيير المواقف يوما بعد آخر للعديد من الدول الغربية والأوروبية وانحيازها الآن للفلسطينيين واعترافهم بالدولة الفلسطينية هو ضربة قاسمة لإسرائيل وأمريكا أمام شعوبهم ولها تأثير سلبى هائل على سياستها الخارجية، متابعا: "فلا يجدون سوى الكذب والافتراء، فقد سقطت أقنعتهم الزائفة ".

وأكد محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ أن الشعب المصرى يتكاتف مع القضية الفلسطينية وموقفه من خلال تصريحات ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى بالغ الوضوح، ولا يقبل الشك أو المزايدة ولن يتزعزع أبدا.