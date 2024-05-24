شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يدعو لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب حماة الوطن ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية، والتى أمرت إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد الحزب في بيانه، أن هذا القرار تأكيد جديد أمام العالم أن إسرائيل هي السبب في إغلاق معبر رفح، وأن مصر بريئة من الإدعاءات الإسرائيلية بإغلاق المعبر.

وشدد الحزب على ضرورة تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية، بسبب تدهور الظروف المعيشية.

ودعا حماة الوطن إلى أهمية استئناف المفاوضات، وتنفيذ الرؤية المصرية في ضرورة وقف إطلاق النار، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.