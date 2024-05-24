"حزب الله": استهدفنا مقر ‏السرية الحدودية في ثكنة دوفيف وموقع ‏الرمثا ومبنى تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية ‏في المنارة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 24-5-2024 مقر ‏السرية الحدودية في ثكنة دوفيف، والساعة الساعة 07:30 استهدفوا موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وصواريخ الفلق وأصابوا الأهداف إصابة مباشرة".

كذلك أعلن الحزب، في بين آخر، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنيّة الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 24-5-2024 مبنى تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية ‏في مستعمرة المنارة ويحتوي على تجهيزات تجسسية فنية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة ما أدى إلى تدمير التجهيزات التجسسية".‏