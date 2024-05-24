الحاج حسن من بور سعيد: نشكر دور وزير الزراعة المصري لتسهيله عمليات الاستيراد والتصدير مع لبنان

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن والوفد المرافق، في إطار جولته المصرية للاستفادة من الخبرات في مجال الاستزراع السمكي، أكبر أحواض الاستزراع السمكي في مصر- بور سعيد، مؤكدًا أنّ "الزيارة تأتي قبل إطلاق عملية النهوض بقطاع الاستزراع السمكي في لبنان وللاستفادة من التجربة المصرية التي تعتبر الانجح على مستوى الشرق الأوسط، والذي يحظى برعاية مباشرة من وزارة الزراعة المصرية خصوصا، والحكومة عموما".

وشكر مصر على "كل دعم والدور المركزي الذي تلعبه في العمل العربي المشترك والقطاع الزراعي تحديدا، وتثبيت الأمن الغذائي إن كان بالنسبة إلى لبنان أو بالنسبة إلى مصر وباقي دول المنطقة، والدور الكبير الذي يقوم به وزير الزراعة المصري القصير، في إطار تسهيل العلاقات البينية بين لبنان ومصر إن كان استيرادا أو تصديرا".