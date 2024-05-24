ردود أفعال إقليمية ودولية على أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح

توالت ردود الأفعال الاقليمية والدولية على قرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت من خلاله إسرائيل وقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي غزة فورًا، وذلك في إطار الدعوى التي قدمتها سلطات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب الأخير إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة مع استمرار حربها منذ 7 تشرين الأول 2023.

وذكرت السلطة الفلسطينية، أنها ترحّب بقرار محكمة العدل الدولية، موضحة أنّه "يمثل إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة".

وقالت المجموعة العربية في مجلس الأمن، إنّ "على إسرائيل تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل فورا ودون تأخير".

إلى ذلك، أشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى أنّ "على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب".