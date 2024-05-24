ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 35857 قتيلا و80293 مصابا

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، عن أنّ "الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 57 شهيدا و93 مصابا".

وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35857 شهيدا و80293 مصابا منذ 7 تشرين الأول".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يعيش القطاع كارثة إنسانية جراء القصف الذي يستهدف المدنيين والحصار ونقص المساعدات الإنسانية.