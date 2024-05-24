"يديعوت أحرونوت": أضرار كبيرة في كنيس ومنازل في كيبوتس دوفيف جراء سقوط صواريخ

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ هناك "أضرارًا كبيرة في كنيس ومنازل في كيبوتس دوفيف جرّاء سقوط صواريخ".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 24-5-2024 مقر ‏السرية الحدودية في ثكنة دوفيف".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان.