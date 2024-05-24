المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي: مجموعة السبع تقترب من اتفاق حول الأصول الروسية

أكد المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، أن "محادثات مجموعة السبع في إيطاليا الجمعة قد تؤدي إلى اتفاق الشهر المقبل بشأن الاستفادة من أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا".

ولفت جنتيلوني، الى أن "المحادثات في ستريسا تناولت كيفية المضي قدما في المسار الذي سلكه بالفعل التكتل المؤلف من 27 دولة"، موضحاً أن "المناقشات ستستمر في قمة مجموعة السبع في بوليا الشهر المقبل، لكنه أشار إلى تقارب إيجابي في ستريسا".

وأكد أن "هناك الكثير من التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى توضيح واستكشاف، ولكن يبدو لي أن الطريق إلى الأمام باستخدام الأرباح الإضافية هو اتجاه مثير للاهتمام".

ووافق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، على أمل جمع مبلغ يصل إلى ثلاثة مليارات يورو (3,3 مليارات دولار) سنويا.

واقترحت الولايات المتحدة منح أوكرانيا مبلغا يصل إلى 50 مليار دولار على شكل قروض مضمونة بالفائدة على هذه الأصول.