السيسي وبايدن اتفقا على إدخال مساعدات ووقود بشكل موقّت للأمم المتحدة بغزة من معبر كرم أبو سالم

أعلنت الرئاسة المصرية، أنّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأميركي جو بايدن اتفقا على إدخال مساعدات ووقود بشكل موقت للأمم المتحدة في غزة من معبر كرم أبو سالم.

بدوره، ذكر البيت الأبيض أنّ "بايدن رحب بالتزام السيسي بالسماح بتدفق المساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم موقتا"، كاشفًا أنّ "بايدن وافق على إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتواجد القوات الإسرائيلية في معبر رفح من جانبه الفلسطيني.