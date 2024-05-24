أعلنت الرئاسة المصرية، أنّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأميركي جو بايدن اتفقا على إدخال مساعدات ووقود بشكل موقت للأمم المتحدة في غزة من معبر كرم أبو سالم.
بدوره، ذكر البيت الأبيض أنّ "بايدن رحب بالتزام السيسي بالسماح بتدفق المساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم موقتا"، كاشفًا أنّ "بايدن وافق على إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتواجد القوات الإسرائيلية في معبر رفح من جانبه الفلسطيني.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي وبايدن اتفقا على إدخال مساعدات ووقود بشكل موقّت للأمم المتحدة بغزة من معبر كرم أبو سالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.