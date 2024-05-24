35 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

أعلنت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم غدا السبت على مستوى 7 إدارات تعليمية، بكافة التخصصات " الثانوى الصناعى، و التجارى، و الزراعى، والمهنى، و المزدوج" فضلا عن تجهيز (اللجان والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة .

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة يبلغ 35 ألف و 866 طالبا وطالبة أمام 86 لجنة على مستوى المحافظة.

وقالت إن لجان التعليم الصناعي والمزدوج والمهني ٤٠ لجنة ( ٣٥ لجنة نظام ال ٣ سنوات ، ولجنة واحدة نظام ٥ سنوات ، و لجنتين للتعليم المهني و لجنتين لنظام التعليم والتدريب المزدوج.

وأشارت إلى أن عدد لجان التعليم التجاري بلغ ٣١ لجنة منهم ٢٨ لجنة نظام ٣ سنوات، ولجنة واحدة نظام تعليم ٥ سنوات، و لجنتين للتعليم الفندقي نظام ٣، ٥ سنوات)، وبلغ عدد لجان التعليم الزراعي ١٥ لجنة ( ١٢ لجنة نظام التعليم ٣ سنوات ، و٣ لجان مهني).

وأوضحت وكيل الوزارة، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة، من أجل التأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وفي سياق متصل، أشارت أماني قرني إلى تجهيز الاستراحات اللازمة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الفيوم، حيث جرى تجهيز 22 استراحة مخصصة للمراقبين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وإمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة من (آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - ومبردات مياه)، والتي تضمن للمراقبين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية إقامة كريمة.

وكشفت قرنى، عن تجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الإمتحانات، بمركز توزيع الأسئلة للامتحانات النظرية، وكذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية لمقار اللجان على مستوى المحافظة .