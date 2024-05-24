البث العبرية: حتى لو توقفت الحرب فإسرائيل قد تستأنفها عند الحاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن كبار العسكريين يعتقدون أنه حتى لو اتفق على وقف الحرب فإن إسرائيل قد تستأنفها عند الحاجة.

وأضافت هيئة البث العبرية، أن مجلس الحرب أقر تسوية بشأن عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم لكن هناك نقاط محل خلاف مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم مناقشة قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح مع عدد من وزراء الحكومة الرئيسيين.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس وزراء الاحتلال سيتحدث مع المدعي العام ووزير العدل ووزير الخارجية ووزير الدفاع، بين آخرين، في محادثات عبر الهاتف.

وأمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية "فورا" في رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وقد صدر هذا الأمر بناء على طلب عاجل قدمته جنوب أفريقيا.

ووصف القضاة الوضع الإنساني في رفح بأنه أصبح الآن "كارثيا"، وقالوا إنه من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع إلحاق مزيد من الضرر بالسكان المدنيين.