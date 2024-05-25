شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر": اتصال السيسى وبايدن يرسخ الخطوات المتقدمة لحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن اتصال بايدن بالرئيس السيسي يؤكد دور القاهرة المحوري في حل القضية الفلسطينية، ويرسخ لخطوات متقدمة في إدارة الملف وتغير نوعي في مسار السياسة الأمريكية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الاتصال يعزز الحهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل الدولتين، متابعا: "الاتصال تطرق لبحث تطورات الأوضاع في غزة يؤكد دور القاهرة المحوري في إنهاء العدوان الاجرامي الذى تمارسه سلطات الاحتلال".

وأضاف السعيد غنيم، أن الاتصال تأكيد أيضا على موقف مصر التاريخى الرافض لتصفية القضية والمتمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة، وتأكيد على أن مصر هى بوابة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بسياساتها المتوازنة القوية وقيادتها الحكيمة.

وأكد غنيم، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن المساعدات ووقف الحرب، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني تأكيد على الدور المصرى أيضا في حل القضية.