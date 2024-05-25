ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 231 على التوالي إلى 35857 شهيداً، والجرحى إلى نحو 80293 جريحاً، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 57 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 93 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.