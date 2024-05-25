شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى": على إسرائيل الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية ووقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب الحرية المصري، قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، بأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبى قطاع غزة، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن قرار محكمة العدل الدولية جاء لدعم الشعب الفلسطيني المقهور، وعلى المجتمع الدولي وجميع دول العالم الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يجب أيضا أن تعاقب عليها.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه على اسرائيل الامتثال الفورى لقرار المحكمة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، خاصة وأن الأوضاع تزداد سوءا والشعب الفلسطيني محاصر بالحرب والجوع والمرض ويحتاج إلى دخول المساعدات في اقرب وقت ممكن حتى ومن بعد ذلك يتثنى لنا الحوار عن الوضع في غزة، خاصة وأن الأزمة لن تنتهي إلا بحل الدولتين والرجوع إلى حدود 67.

وأوضح مهنى، أن قرار المحكمة بالحفاظ على الأدلة وإلزام إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة، يؤكد أن الوضع غير آدمي ولا يستطيع أحد الوصول والعيش في أجواء الحرب فالقتل والإبادة تطول الجميع دون تفرقة.