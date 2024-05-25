تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم السبت إلى الخميس 30 مايو.

وتوقعت الأرصاد أن يسود السبت طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

ومن يوم الأحد هناك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح.

واعتبارا من يوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.