الكويت تعرب عن تأييدها لقرار العدل الدولية بوقف العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت دولة الكويت عن ترحيبها وتأييدها الكاملين لقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة في مقدمتها ضرورة وقف قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مدينة رفح باعتبارها الملاذ الآمن والأخير للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها الصادر ، اليوم السبت ، أهمية تنفيذ كافة التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية منذ بدء الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد القوة القائمة بالاحتلال.

وذكر البيان إنه في الوقت الذي تطالب فيه الخارجية الكويتية بإلزام الكيان الإسرائيلي المحتل بمضمون التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية وما سبقها من إعلانات ووفق ما نصت عليه الآليات القانونية لمتابعة هذا التنفيذ فإن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام ذلك الكيان للإذعان واحترام كافة التدابير بهذا الخصوص والعمل على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

4 شهداء في استهداف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات وسط غزة

استُشهد 4 فلسطينيين، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بانتشال شهداء ومصابين من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال شقة سكنية شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

"الرياض" السعودية تبرز اهتمام المملكة ودعمها للقضية الفلسطينية

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، الاهتمام البالغ الذي أولته وتوليه المملكة للقضية الفلسطينية عبر تاريخ طويل قارب المئة عام، والذي بدأ منذ عهد الملك الراحل المؤسس عبد العزيز آل سعود في مؤتمر لندن المنعقد في عام 1935، حيث قدمت فيه المملكة دعما على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولم يتوقف ذلك الدعم، بل استمر وسيستمر حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وبتحقيق هذا الأمر يتحقق السلام الدائم المنشود.

وقالت الصحيفة ـ في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان "المسار الموثوق" ـ "إن المملكة من خلال دعمها حقوق الشعب الفلسطيني ونفوذها وثقلها في المجتمع الدولي استطاعت أن تترجم تلك الجهود إلى واقع ملموس، نتج عنه اعتراف دول إضافة لما سبقها من الدول التي اعترفت بدورها بالدولة الفلسطينية، ذلك الأمر وضع إسرائيل في موقف لا تحسد عليه، فالحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة يمينية متطرفة، ترفض بتعنت إقامة الدولة الفلسطينية، متذرعة بأسباب لا علاقة لها بعملية السلام، بل لها علاقة بالبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة لأسباب تم الحديث عنها وأضحت معروفة".

وأشارت إلى أن تعنت إسرائيل قابله إصرار عربي إسلامي، وأيضا دولي قادته المملكة بتمكن واقتدار، وجسدته واقعاً بتشكيل اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية، التي شملت العديد من الدول خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل جعل صورة القضية الفلسطينية أوضح وأشمل، ومن أجل حشد التأييد الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واعتبرت الصحيفة أن جهود المملكة في الملف الفلسطيني برمته أثمرت، فهي قد وضعت كامل ثقلها من أجل إيجاد حل عادل وشامل ودائم، وبدبلوماسيتها الفاعلة أثبتت قدرتها الفائقة على التعامل مع المواقف الصعبة، وحققت نتائج أقل ما يقال عنها إنها باهرة باتجاه الحل السلمي، فالمملكة دائماً مع الحل السلمي الذي بالتأكيد ستكون إيجابياته شاملة على كامل المنطقة، فمسار السلام يجب أن يكون موثوقا حتى يكون مكتملا.".