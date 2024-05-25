"النشرة": حريق شبّ في احد المعامل في جديتا

افاد مراسل "النشرة"، في زحلة، عن "حريق شبّ في احد المعامل في جديتا، وقد توجهت إلى مكان الحريق فرق الدفاع المدني من مختلف المناطق البقاعية لإخماده".

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