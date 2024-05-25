استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

استشهد ثمانية فلسطينيين اليوم، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بوصول أربعة شهداء وعدة جرحى جراء قصف عنيف استهدف أحد المنازل في شمال مخيم النصيرات، كما استشهد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال على جسر وادي غزة وسط القطاع.

وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة، وخروج جميع مستشفيات المدينة عن تقديم الخدمات الصحية.