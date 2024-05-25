افادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن أطراف زبقين واللبونةً تعرضت لقصف مدفعي من مرابض الجيش الاسرائيلي في الجليل الغربي . في ظل تحليق للطيران الاستطلاعي في اجواء القطاع الغربي .

كانت هذه تفاصيل خبر تعرض أطراف زبقين واللبونةً لقصف مدفعي اسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.