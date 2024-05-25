باسيل: تقدمنا من بري بطلب خطّي لعقد جلسة تشريع ضرورة متخصّصة بالقوانين المتعلّقة بالنزوح السوري

اعلن رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، في تصريح له انه "تقدّمنا من رئيس مجلس النواب نبيه برّي بطلب خطّي لعقد جلسة تشريع ضرورة متخصّصة بالقوانين المتعلّقة بالنزوح والسوريين الموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، ونح في التكتل تقدمنا بستة قوانين، اذا تمّ اقرارهم، سيعالجون كل المخالفات الواقعة عليهم مما يؤدي الى تسريع عودتهم الى سوريا، وتتمكن البلديات مادياً من المساهمة الفعالة في هذه العودة".

وتابع :"كذلك، اكّدنا مجدّداً وابدينا استعدادنا للمشاركة بعدها، وبأسرع وقت، بجلسة تشريع ضرورة متخصّصة بالقوانين الاصلاحية المتعلّقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة الفجوة المالية واقرار الكابيتل كونترول ورفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المحوّلة للخارج وتوزيع الخسائر واعادة متدرّجة لأموال المودعين وصولاً للصندوق الائتماني".

وأمل باسيل يأتي اليوم الذي يقرّ فيه قانون كشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامّة لنتمكّن من استرداد كل الاموال المنهوبة.