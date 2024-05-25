افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن أن "القوات الاسرائيلية استهدفت موقع نقطة عين خضير، خراج بلدة راشيا الفخار في قضاء حاصبيا بقذيفتي مدفعية عيار 155 ملم".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": القوات الاسرائيلية استهدفت موقع نقطة عين خضير خراج بلدة راشيا الفخار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.