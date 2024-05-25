المرصد السوري: القصف الاسرائيلي على القصير استهدف سيارتين لحزب الله وادى لسقوط قتيلين

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن "قصف اسرائيلي استهدف سيارتين لحزب الله في منطقة القصير بريف حمص مما ادى الى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى".

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