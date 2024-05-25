انهيار أرضي مدمر في بابوا غينيا الجديدة

دمر انهيار أرضي قرية نائية في جبال بابوا غينيا الجديدة، فيما تخشى السلطات أن يكون الانهيار قد دفن عشرات الأشخاص.

واشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الدولة الواقعة جنوب المحيط الهادئ، سرحان أكتوبراك، الى أن "فريق التقييم نشر "معلومات" عن مقتل 100 شخص ودفن 60 منزلا تحت سفح الجبل الذي انهار في مقاطعة إنغا قبل ساعات قليلة من فجر الجمعة".

وأقر أكتوبراك بأنه "إذا كان عدد المنازل المدفونة الذي ذكرته السلطات المحلية صحيحا، وأن عدد القتلى قد يكون أعلى كثيرا".

ولفت الى انه "تم انتشال 3 جثث فقط حتى وقت مبكر اليوم السبت، من رقعة واسعة من الأرض والصخور والأشجار المتناثرة التي ضربت يامبالي، وهي قرية يسكنها ما يقرب من 4000 شخص وتقع على بعد 600 كيلومتر (370 ميلا) شمال غرب العاصمة بورت مورسبي".

ودمر الانهيار الأرضي جميع بساتين الطعام التي تشكل مصدر طعام لسكان القرية الذين يعيشون على الزراعة، كما طمر الانهيار الأرضي 3 جداول توفر مياه الشرب، مما أدى أيضا إلى إغلاق الطريق السريع الرئيسي في المقاطعة.