غرق مهاجر ووصول نحو 140 آخرين إلى اليونان

اعلنت السلطات اليونانية "وصول نحو 140 مهاجرا إلى شواطئ اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية في رحلات بحرية خطيرة عبر البحر المتوسط"، مشيرة الى "غرق رجل كان قد أبحر من شمال إفريقيا قبالة جزيرة كريت الواقعة جنوب البلاد".
ولفت خفر السواحل اليوناني، الى إن "سفينة تجارية مارة أنقذت 34 رجلا و3 صبية يوم الخميس، على بعد 83 ميلا بحريا الى الجنوب من جزيرة كريت بعد إصدار إشارة استغاثة".
وذكر خفر السواحل في بيان أمس الجمعة، أن "رجلا آخر كان على متن القارب سقط في المياه وغرق، وفقا لناجين آخرين ولقائد السفينة".
وتم نقل جميع الناجين لجزيرة كريت، حيث أبلغوا السلطات أنهم انطلقوا من شرق ليبيا يوم الثلاثاء
وتعد اليونان وإسبانيا وإيطاليا نقطة دخول رئيسية للقادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا سعيا الى حياة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي. وللوصول للشواطئ اليونانية، يقوم معظمهم برحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب متهالكة من تركيا أو من ليبيا.
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