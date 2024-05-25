"القناة 12 الإسرائيلية": الأمواج جرفت جزءاً من الرصيف الأميركي العائم في غزة

أفادت "القناة 12 الإسرائيلية" بأن "الأمواج جرفت جزءاً من الرصيف الأميركي العائم في غزة إلى شواطئ مدينة أسدود". وأشارت الى أن "البحرية الإسرائيلية تساعد في ربط الجزء الذي إنفصل من الرصيف البحري لإعادته".

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