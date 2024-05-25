القسام تفجر قوات إسرائيلية ودبابات بعبوات رعدية وقذيفة الياسين في مخيم جباليا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلام الحربي لكتائب القسام، إن مقاتلو المقاومة استهدافوا دبابة "مركافاه 4" بقذيفة "الياسين 105" خلف مدارس "أبو زتون"، كما قصفوا دبابة "مركفاه 4" أخرى بقذيفة "الياسين 105" على مفترق البرعي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واضافت ، أن مجاهدو القسام من تفجير عبوة "رعدية" في قوة من الجنود الصهاينة قرب عين نفق شرق مخيم جباليا شمال القطاع وأوقعوهم بين قتيل وجريح.



وفي وقت سابق اليوم، استُشهد 4 فلسطينيين، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بانتشال شهداء ومصابين من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال شقة سكنية شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.