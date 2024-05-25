طرح وحدات سكنية جديدة في 5 مدن بدون شروط وبالتمويل العقاري 3%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح وحدات سكنية جديدة لكل المواطنين منها النصف تشطيب والتشطيب الكامل وبالتمويل العقاري.

وقال "البارودي"، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الهيئة بصدد طرح وحدات جديدة يوم 10 يوليو المقبل، حيث سيتم توفير كراسات الشروط بمقر الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان.

وتابع: الشقق التي سيتم طرحها ستكون في مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، والسويس، بمساحات مختلفة تصل لـ 150 مترًا.

وأشار إلى أن الوحدات في الـ 5 مدن ستكون نصف تشطيب، على أن يتم تخصيص الشقق بنظام القرعة، والتقسيط بين 3 حتى 7 سنوات وتصل إلى 10 سنوات بالعاشر من رمضان.

وأكد أن مقدم الحجز سيكون بين 40% و50% حتى الاستلام، لافتًا إلى أن جميع العمارات بها أسانسير بخلاف مدينة السويس، كما يوجد جراج لكل وحدة أسفل العمارات.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أن الوحدات سيتم طرحها بدون شروط، ومن حق أي مواطن التقديم بهذه الشقق حتى لو استفاد من وحدات وزارة الإسكان المختلفة.

وشدد على أنه سيتم طرح مشروع آخر في مدينة العاشر من رمضان، لكن هذه الوحدات ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأنظمة التمويل بها ستكون بالتمويل العقاري بفائدة 3%.

وتابع أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع فيلات في القاهرة الجديدة وسيتم الإعلان عنها قريبا.