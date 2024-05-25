مؤتمر الجمعية المصرية لـ"المخ والأعصاب" يناقش دور الذكاء الاصطناعي في الجراحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

انطلقت أعمال مؤتمر الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب في دورته الـ 44 والذي يقام على مدار يومي 23 و24 مايو بفندق كونراد بالقاهرة، تحت شعار "بالذكاء الاصطناعي.. من الأساسيات إلى الابتكارات".

يعتبر المؤتمر منصة علمية مهمة في مجال جراحة الأعصاب في مصر والمنطقة العربية، وتشارك فيه العديد من المؤسسات والجمعيات الطبية المتخصصة من مصر والدول العربية والأجنبية، بالإضافة لمجموعة من أهم جراحي الأعصاب من بينهم 24 خبيرًا أجنبيًا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا والنمسا وكولومبيا والبرازيل وبولندا وكرواتيا والسعودية والإمارات والكويت والأردن ونيجيريا.

وقال الدكتور حازم مصطفى، الأمين العام للجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، إن "الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب تلعب دورًا بارزًا في تطوير جراحات الأعصاب في مصر والمنطقة، من خلال ما تنظمه من فعاليات طبية هامة بمشاركة أهم أطباء وجراحي الأعصاب في مصر والعالم".

وأوضح أن هذا العام يناقش المؤتمر موضوعًا مهما يتمثل في دور الذكاء الاصطناعي في جراحات الأعصاب، حيث تمكن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم من تحقيق نقلة نوعية في كافة المجالات خاصة مجال الجراحة. وهذا العام، يتضمن المؤتمر 24 جلسة نقاشية و14 ورشة عمل و105 ورقة بحثية متنوعة حول جراحات قاع الجمجمة ومناظير المخ ومناظير العمود الفقري وجراحات وتدخلات علاج الألم وجراحات التدخل المحدود العمود الفقري، إضافةً لورش عمل للتدريب المتقدم لإصابات الرأس وورشة عمل تدريب على الملاح الجراحي للمخ والعمود الفقري وورشة عمل متقدمة في البحث العلمي وكتابة الأوراق البحثية العلمية".

يشار إلى أن المؤتمر يتضمن أيضًا مشاركة أساتذة في تخصصات مشتركة مع جراحة المخ والأعصاب مثل أساتذة العظام والعمود الفقري وجراحات الأطفال وجراحات التجميل والوجه والفكين والأسنان والأشعة التشخيصية والتغذية العلاجية والأورام.