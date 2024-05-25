استدرجها لسطح منزله.. ضبط خمسيني اعتدى جنسيا على طفلة فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط عامل فى العقد الخامس من عمره ومقيم قرية الضهرية، وذلك بعد اتهامه باستدراج طفلة فى الصف الرابع الابتدائي أعلى سطح منزله، وهتك عرضها بالقوة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، يفيد ببلاغ من ربة منزل تدعى "زينب.ر.س، 36 عاما، ومقيمة قرية الضهرية دائرة المركز وبرفقتها ابنتها "إ.س.إ"، 11 عاما، طالبة بالصف الرابع الابتدائي ومقيمة طرفها بقيام "السيد.س.ا"، 48 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية باستدراج ابنتها أعلى سطح المنزل سكنه بذات القرية محل إقامتهم والتعدي عليها جنسيا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7723 لسنة 204 جنح مركز شرطة شربين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.