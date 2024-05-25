ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 35903 قتيل و80420 إصابة

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، عن أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدًا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35903 شهداء و80420 إصابة"، منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول.
وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنّه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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