مسؤول إسرائيلي: تقرر استئناف مفاوضات الأسرى وفق مقترحات جديدة بوساطة المصريين والقطريين

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "مدير الموساد دافيد برنياع عاد إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع مدير "سي آي إيه" وليامز بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمان في باريس".

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أنّ "بيرنز اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات الأسرى"، مع حركة "حماس"، موضحًة أنّ "الجهات الثلاثة ناقشت في باريس صيغة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى".

وعليه، أفاد بأنّه "تقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وفق مقترحات جديدة بوساطة المصريين والقطريين".

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول وفشل مفاوضات سابقة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أمس الجمعة، بأنّ "مجلس الحرب أقر تسوية بشأن عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم، لكن هناك نقاط محل خلاف مع حماس".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته ضغوطًا من سياسيين إسرائيليين وعائلات الأسرى من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، إلا أن نتانياهو يصرّ على مواصلة الحرب الأمر الذي يُعرقل المفاوضات حيث تؤكّد "حماس" على ضرورة ضمان وقف إطلاق النار في أي صفقة.