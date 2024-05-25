موجة حر في الهند تتزامن مع الانتخابات العامة

ابوظبي - سيف اليزيد - يدلي ناخبو الهند اليوم، السبت بأصواتهم في المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات العامة، في وقت يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في العاصمة نيودلهي.

ويحق لأكثر من 111 مليون شخص في 58 دائرة انتخابية في ثماني ولايات ومناطق اتحادية التصويت في المرحلة السادسة من الانتخابات العامة المكونة من سبع مراحل، بما في ذلك منطقة العاصمة وولايتي أوتار براديش وبيهار شمال البلاد.

ويشعر المسؤولون بالقلق من أن موجة الحر في أجزاء من شمال الهند، بما في ذلك دلهي وولاية هاريانا المجاورة، يمكن أن تثني الناخبين عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع.

وقال بي كريشنامورثي كبير مسؤولي الانتخابات في دلهي لرويترز: "هناك قلق، لكننا نأمل في أن يتغلب الناس على الخوف من موجة الحر ويأتوا ويدلوا بأصواتهم".

وبدأت مراحل التصويت في 19 أبريل وستستمر حتى الأول من يونيو، ومن المقرر فرز الأصوات في الرابع من يونيو.