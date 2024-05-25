ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بشبرا الخيمة



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

تحفظت قوات الأمن متهمين اثنين بحوزتهما 5 فرد خرطوش، وأجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا يفيد ورود معلومات تلقاها مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بقيام صاحب ورشة خراطة وعامل بإدارة الورشة لتصنيع السلاح الناري وتعديله بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوة من مباحث القليوبية الورشة وضبطت مالك الورشة والعامل.