بالصور.. بني حسن وتل العمارنة يستقبلان وفودًا سياحية من ألمانيا وفرنسا



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، استقبال المناطق الأثرية والمعالم السياحية في المحافظة لوفود سياحية أوروبية من دولتي ألمانيا وفرنسا، لزيارة مناطق آثار بني حسن وتل العمارنة.

ووجه المحافظ، الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم لتمتعهم بالمعالم الأثرية العديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعزيز قطاع السياحة باعتباره من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد القومي.

يذكر أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المناطق الأثرية الهامة، أبرزها منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن التي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا. كما تضم المحافظة منطقة دير جبل الطير التي تشكل أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا التي تقع على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثاراً فرعونية وقبطية وإسلامية.