شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: القيادة السياسية تعتبر أمن دول الجوار جزء من الأمن القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، إن جهود القيادة السياسية المصرية طوال السنوات الأخيرة تستهدف فى المقام الأول دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.

وأضاف النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية المصرية تهتم بدول الجوار، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم بالأمن القومي الليبي، وبأمن ليبيا، والأشقاء الليبيين، لافتا إلى أن دول الجوار لها مكانة خاصة لدي الدولة المصرية وتعتبر أمنها القومي جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وتكريم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي اليوم من البرلمان العربي دليل على أن الأمة العربية حريصة على استقرار الشعب الليبي.

وأوضح نائب رئيس البرلمان العربي، أن سياسة مصر الخارجية شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل جهود القيادة السياسية التى نجحت فى إقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة، واستعادت الدولة المصرية مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وأصبحت رمانة الميزان فى المنطقة .

وقد انطلقت اليوم السبت، أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتناقش الجلسة العامة للبرلمان العربي تقارير اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية المتعلقة بمتابعة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية والتصديق عليها.