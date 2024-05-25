شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: نحتاج تعاون الحكومة مع الإعلام للرد على تساؤلات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب مصطفي بكرى عضو مجلس النواب، دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجميع الوزراء بالحديث مع المواطنين بصراحة وشفافية بشأن جميع القضايا التي تهمهم وتكشف حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة.

وقال بكرى، في تصريحات لـ"الخليج 365" :" أعتقد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قول الحقيقي للمواطنين، هي دعوة لكل الإعلاميين بضرورة الرد علي ما يثار جماهيرا من أزمات ومشكلات وتوضيح الحقائق بالمعلومات من خلال الاتصال بالمصادر" مشددا على ضرورة أن يتعاون كل من الحكومة والإعلام معا للرد على جميع تساؤلات المواطنين.

وأشار بكري، إلي أن حديث الرئيس عن الإعلام والصحافة تقدير من الرئيس بدور الإعلام وأهميته مضيفا :" أظن أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى يتطلب من الوزراء فتح أبوابهم بالمعلومات، وفي ذات الوقت نحن في حاجة إلى أن يضع الوزراء المعلومات كاملة في كثير من القضايا وخاصة أن الوقت الحالي البلد تواجه تحديات كبرى، كما أنها تحارب على كافة الجبهات، وأعتقد أن الجماهير كما قال الرئيس السيسى عندما تفهم فإنها من المؤكد ستقف مع الدولة جنبا إلى جنب في مواجهة الشائعات.



وبشأن المشروعات التي افتتحها الرئيس اليوم، قال بكرى، يسعي الرئيس إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، كما أن وصول القمح لهذه النتائج من زراعة مئات الأفدنة هذا دليل أن الدولة تسعى بكل ما تمتلك لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وتابع بكري، وأعتقد أن حديث الرئيس القصد منه توضيح المعلومات والرد علي محاولات التحريض والشائعات ضد البلاد بتقديم المعلومات الصحيحة والأرقام ، مضيفا :" المعلومة هي الرد علي كل الأسئلة حول بعض القضايا والأزمات التي تواجه الدولة المصرية، والمصارحة كماا طلب الرئيس يمكنها الرد بموضوعية تبيان حقيقي للمواطن".



واختتم كلمته قائلا :" الرئيس عبر عن ثقته فى المصريين وقدرتهم على تجاوز الأزمات وتفهم متطلبات المرحلة".