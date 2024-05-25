شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تنظم الأربعاء المقبل يوما تضامنيا مع فلسطين في ذكرى النكبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطينى يوم الأربعاء المقبل 29 مايو بمبنى النقابة، فى الذكرى 76 لنكبة فلسطين ومرور 8 أشهر على العدوان الصهيونى على غزة.

يبدأ اليوم فى تمام الساعة 4 عصرًا بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال فى غزة لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى، فى بهو الدور الرابع بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين.

وعقب افتتاح المعرض تعقد النقابة مؤتمرًا صحفيًا فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بالتنسيق مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين فى مصر، يتخلله شهادات حية لـ 10 من المصورين الفلسطينيين الأبطال القادمين من غزة، الذين وثّقوا بكاميراتهم العدوان الصهيونى على الشعب الفلسطينى الأعزل، وتتضمن شهادتهم عرضًا لأبرز ما وثقته كاميراتهم.

يشارك فى المؤتمر المصورون الفلسطينيون الأبطال محمد سالم، ونضال رحمى، ولؤى أيوب، ومحمد الثلاثينى، وسمر أبو العوف، ومعمر أبو طبيخ، وأمير الترك، ومحمد أبو نحل، ورافى الملح، وخالد ديب أبوسلطان.

ويتضمن اليوم التضامنى جلسة نقاشية، ومؤتمرًا يعقد فى تمام الساعة 6 ونصف مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل فى الدور الرابع تحت عنوان (76 عامًا ما بين النكبة الأولى والنكبة الثانية.. فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال)، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات.

يشارك فى الجلسة النقاشية د. جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، واللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، والكاتب الصحفى مدحت الزاهد، والدكتورة نهلة الصعيدى مستشار شيخ الأزهر. بالإضافة لمشاركة عربية عبر الزوم للشيخ عكرمة صبرى، والمطران عطا الله حنا من القدس، والعميد مصطفى حمدان من لبنان، وتدير الجلسة النقاشية الكاتبة الصحفية نور الهدى زكى.