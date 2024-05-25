المجلس الراعوي الأبرشي في جبيل أقام مسيرة حج مريمي في المدينة

أقام المجلس الراعوي الأبرشي في مدينة جبيل مسيرة حج مريمي في مدينة جبيل، تقدّمها راعي الابرشية المطران ميشال عون وشارك فيها الأمين العام للمجلس الخوري باسم الراعي وأعضاء لجنة التحضير المونسنيور رزق الله أبي نصر، كما شارك لفيف من الكهنة والآباء والمكرسين والمكرسات والكشاف والحركات الدينية واللجان الأبرشية.
وبعد كلمة المنسّق وصلاة البدء، انطلق مسارُ الحجّ من سيدة المكبوسة، ثمّ سيدة الميسة، بعدها سيدة البوابة فسيدة البحار واختتم في سيدة لورد.
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