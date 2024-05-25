وفاة والدة السيد حسن نصرالله

غيّب الموت والدة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، نهدية صفي الدين "أم حسن"، زوجة عبدالكريم نصرالله. ونعى "حزب الله"، في بيان، والدة السيد نصرالله، وأشار إلى أنّه سيُحدد موعد ومكان الدفن والتشييع ومراسم تقبّل التعازي في وقتٍ لاحق.‏

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