"حزب الله": استهدفنا موقع زبدين بقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:15 من بعد ظهر يوم السبت 25-5-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.