عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: لن تكون هناك صفقة تبادل دون وقف الحرب

ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنّه "لن تكون هناك صفقة تبادل (أسرى مع حركة "حماس") دون وقف الحرب"، على قطاع غزة.
ولفتت العائلات، إلى أنّ "نظرية القضاء على حماس وتحرير الأسرى معًا فشلت"، وأشارت إلى أنّ "غالبية الإسرائيليين يدعمون وقف الحرب مقابل إعادة الأسرى".
في وقت سابق من اليوم، وجّهت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، خلال نشرها مقطع فيديو يُظهر أسرى قتلوا جرّاء القصف الإسرائيلي وآثار ذلك على أجسادهم، حيث أوضحت "القسام" أنّ "جيشكم، بأوامر من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو، أهان كرامة أبنائكم أحياء وأمواتا"، مشددة على أنّ "الوقت ينفد".
ومع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول دون تحقيق الأهداف المعلنة باستعادة الأسرى والقضاء على "حماس"، يطالب أهالي الأسرى الإسرائيليين وبعض المسوؤلين الإسرائيليين نتانياهو بالذهاب إلى صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب، بينما يصرّ الأخير على مواصلتها.
في آخر تصريح له، أكّد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أنّ "قيادة العدو تزجّ بجنودها في أزقة غزة ليعودوا في نُعوشٍ من أجل البحث عن رفات بعض الأسرى الذين تعمّدت استهدافهم وقتلهم سابقًا".
ولفت، في تصريح، إلى أنّ نتانياهو "يُفضّل أن يُقتَل جنودُه وهم يبحثون عن رفاتٍ وجثامين، على الذهاب لتبادل أسرى لا يخدم مصالحه السياسية والشخصية".
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