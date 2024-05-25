عطالله رافق قائد الجيش الغاني بجولة في البترون في ختام زيارته إلى لبنان

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رافق رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الغانية البرلمانية النائب غسان عطالله، قائد الجيش الغاني توماس ابونغ بيبرا، في جولة على الجنوب لتفقد الكتيبة الغانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل، حيث جرى تكريم الضباط والجنود الذين خدموا في المنطقة بعد طوفان الاقصى نظراً الى الاخطار الكثيرة التي أحدقت بالجنوب.
وفي المناسبة، أكد قائد الجيش الغاني أنّ بلاده تقف دائماً الى جانب لبنان وهي مع تنفيذ القرارات الدولية وتأمل في أن يعمّ السلام في لبنان والمنطقة وأن تكون غانا شريكة في هذا السلام الذي سيريح المنطقة.
وكان عطالله جال مع قائد الجيش الغاني والوفد المرافق في زيارة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزاف عون وذلك بحضور قنصل غانا في لبنان علي جعفر.
هذا واختتم قائد الجيش الغاني زيارته لبنان بزيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حيث كانت جولة في البترون مطلعًا على الانجازات التنموية والسياحية التي أنجزت في هذه المنطقة.
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