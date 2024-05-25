عشرات الإعلاميين لبّوا دعوة من رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري لزيارة الأماكن المقدسة

لبّى عشرات الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام دعوة رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ورئيس بلديّة بقاعكفرا ايلي مخلوف، للعودة إلى الجذور وزيارة الأماكن المقدسة، من الأديرة، بيت القديس شربل الوالدي في بلدة بقاعكفرا، كنيسة السيدة الأثرية، بمشاركة الخوري ميلاد مخلوف واعلاميّات البلدة أنطوانيت شليطا وماغي مخلوف وريما رحمة مخلوف.

واستهلّت الزيارة باستراحة صباحية في دارة رئيس البلديّة ومنها سيرًا عبر شوارع البلدة الى كنيسة السيدة التي تسعى البلدية والرعية لإعادة ترميمها، والقت الزميلة ريما رحمة مخلوف كلمة رحّبت فيها بالإعلاميين، شاكرةً لمخلوف دعوته.

بدوره، شكر مخلوف للإعلاميين تلبيتهم الدعوة، مؤكدًا على دور الإعلام في اظهار الوجه المضيء للمنطقة ولبنان، طالبًا شفاعة القديس شربل لازاحة الغيمة السوداء عن لبنان والمنطقة، ناقلًا تحية النائبة ستريدا جعجع وترحيبها بهم في المنطقة.

وعرض الخوري ميلاد مخلوف لتاريخ بناء الكنيسة التي بنيت فوق الكنيسة الأثرية التي يعود تاريخها الى أكثر من ستمئة سنة، ودعا الإعلاميين للمساهمة في إبراز أهمية دعم عملية ترميم التصدعات الحاصلة في الكنيسة إعلاميًّا.

وكانت كلمات ترحيبية للزميلتين ماغي مخلوف وديامان رحمة، وترنيمة للفنان نقولا الأسطا، لينتقل بعدها الإعلاميون إلى الكنيسة الأثرية حيث جرن عماد القديس شربل، ومنها إلى بيت القديس الوالدي والصلاة على نية خلاص لبنان، ثم زيارة المغارة التي تنبع منها المياه العجائبية.

واستتبعت الجولة بزيارة حديقة مار جرجس في بشري على مشارف الوادي المقدس، لتختتم بزيارة غابة الارز الدهرية وكنيسة التجلي وسطها. ثم أقام مخلوف مأدبة غداء على شرف الإعلاميين.