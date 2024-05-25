العثور على حوت نافق على شاطئ صور

أعلن مدير محمية شاطئ صور الطبيعية، علي بدر الدين العثور على حوت نافق قرب شاطئ محمية صور الطبيعية في المنطقة العلمية.
وأشار بدر الدين إلى أنه "بعدما تلقينا خبرا عن وجود حوت نافق قرب حدود المنطقة العلمية المحاذية لمخيم الرشيدية، توجه فريق المحمية وفريق المركز اللبناني للغوص برئاسة يوسف الجندي إلى مكان وجود الحوت النافق، وتم سحبه إلى الشاطئ واتخاذ الاجراءات المناسبة".
يذكر أنه في العام الماضي سجلت محمية شاطئ صور الطبيعية نفوق حوتين ضخمين من نوع العنبر على شاطئ بلدة الخرايب واخر على شاطئ بلدة القليلة جنوب مدينة صور.
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