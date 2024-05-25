"حزب الله": استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في المنارة ودمّرنا التجهيزات التجسسية بموقع رويسات العلم

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة ‏والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 25-5-‌‏2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابةً مباشرة".

وكشف، في بيان آخر، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (18:10) من ‏عصر يوم السبت 25-5-2024 التجهيزات التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً ‏مباشرة مما أدى إلى تدميرها".