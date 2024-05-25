5 برامج إغاثية سعودية لـ3 دول

وقّع الاتفاقيات الخمس المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاعات الصحية في الدول ذات الاحتياج، وتعزيز قدراتها، وتزويدها بالاحتياجات الطبية الأساسية.
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