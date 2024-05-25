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5 برامج إغاثية سعودية لـ3 دول

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، خمسة برامج تنفيذية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية لمصلحة اليمن والسودان وسوريا بـ19 مليونا و496 ألف دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة بدورتها الـ77 في مدينة جنيف.

وقّع الاتفاقيات الخمس المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاعات الصحية في الدول ذات الاحتياج، وتعزيز قدراتها، وتزويدها بالاحتياجات الطبية الأساسية.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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