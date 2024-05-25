لجنة شورية تلتقى مسؤولين كوسوفيين

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لا سيما ما يتعلق بالتعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الكوسوفي، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما عقد وفد مجلس الشورى اجتماعًا آخر مع مجموعة من الشركات التجارية المحلية، اطلعوا على عرض مرئي للمشروعات المستقبلية في جمهورية كوسوفا، ومناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
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